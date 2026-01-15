Президент Франції Макрон заявив, що країна стала головним постачальником розвідданих для України

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Франція зараз надає Україні дві третини розвідувальної інформації. Країна значною мірою замінила Сполучені Штати, які до 2025 року надавали основну частину цих послуг.

Про це пише Reuters.

У березні 2025 року Вашингтон на деякий час призупинив військову допомогу та обмін розвідувальними даними з Україною з метою посилити тиск на українську владу. Тодішній міністр оборони (а з вересня премʼєр-міністр) Франції Себастьян Лекорню заявив, що зупинка потоку американських розвідданих матиме значний оперативний вплив на Україну, але розвіддані, що їх надає Києву Франція, не залежать від США.

У грудні 2025 року Кирило Буданов, який тоді очолював Головне управління розвідки Міністерства оборони заявив на заході LB, що Україна критично залежна від контрактів зі США у сферах космічної, радіолокаційної і оптичної зйомки.