Комісія з надзвичайних ситуацій визначить, на якій території помʼякшити комендантську годину, а в Києві продовжать канікули

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 16 січня збереться на перше засідання щодо помʼякшення комендантської години на територіях, які є у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

На визначеній території в комендантську годину можна буде пересуватись приватним транспортом, а також перебувати на вулиці, зокрема в громадських місцях, що забезпечують функції пунктів незламності, пунктів обігріву, а також підтримки життєдіяльності людей та бізнесу. Такі місця повинні мати опалення, автономне електроживлення, стабільний звʼязок. До них не належать розважальні заклади.

Штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або ОВА можуть визначати додаткові заходи помʼякшення комендантської години. Всі адміністрації регіонів мають обмежити споживання електроенергії, зокрема обмежити зовнішнє освітлення будівель і підсвітку реклами.

Також уряд вивчає можливість віднести житлові будинки з електроопаленням до обʼєктів критичної інфраструктури — щоб забезпечити постійний обігрів.