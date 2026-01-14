КМДА: У Києві змонтували 5 міні-ТЕЦ, працюють з них поки дві

У Києві вже змонтували пʼять когенераційних установок із захистом другого рівня, які ще називають міні-ТЕЦ.

Про це розповів на брифінгу виконувач обовʼязків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.

Дві з цих установок вже працюють, а на трьох проводять пусконалагоджувальні роботи. Дві установки планують запустити наступного місяця. Їхня загальна потужність — 66 мегават.

Пантелеєв наголосив, що це не покриє споживання для всього міста, але станції допоможуть заживити окремі обʼєкти.

«Ми ще докуповуємо, зараз бачимо ризики — завдаються удари по газовій інфраструктурі. На нашу думку, потрібне диференціювання. Ми замовили електростанцію на дизелі потужністю 20 мегават. Ми плануємо її запустити у березні», — сказав він.

Пантелеєв додав, що установки будують одразу в захисних спорудах.

Когенераційна установка — це обладнання, яке одночасно виробляє електроенергію та тепло з одного джерела палива. Тендер на закупівлю 15 таких установок Київ оголосив ще у 2024 році.

Яка ситуація з енергетикою в Києві

Через російські атаки, а також сильні морози у столиці вже кілька днів масштабні проблеми з електроенергією, теплом та водопостачанням.

Зараз у столиці тривають екстрені відключення світла. В середньому на 3 години зі світлом припадає до 10 годин без.

Близько 400 багатоповерхових будинків Києва залишаються без опалення, частині тепло планують повернути до вечора 14 січня.