Іспанія передасть Україні далекобійний радар ППО, який здатен розпізнавати цілі за 450 км

Уряд Іспанії схвалив контракт на виготовлення та постачання тактичного радара дальнього радіусу дії Lanza LTR-25, який посилить протиповітряну оборону України.
Про це йдеться у заяві пресслужби Ради міністрів країни.
Радар виготовлять у межах підтримки України та передадуть як внесок Іспанії у спільні зусилля союзників. Контракт також передбачає логістичну підтримку системи.
Вартість угоди становить €37 млн. Контракт діятиме з моменту підписання до 31 грудня 2026 року без можливості продовження.
- Radar Lanza LTR-25 — це сучасний тривимірний мобільний радар далекої дії, який використовують для контролю повітряного простору та раннього попередження. Його дальність виявлення цілей становить до 400—450 км залежно від типу об’єкта та умов роботи. Радар бачить літаки, гелікоптери, крилаті ракети й безпілотники, визначає їхню дальність, висоту та напрямок руху. Станція розміщується на мобільній платформі, швидко розгортається та працює автономно. Вона має цифрову систему обробки сигналів, високу стійкість до радіоелектронних перешкод і легко інтегрується в системи ППО та командні мережі НАТО.