Іспанія передасть Україні далекобійний радар ППО, який здатен розпізнавати цілі за 450 км

Уряд Іспанії схвалив контракт на виготовлення та постачання тактичного радара дальнього радіусу дії Lanza LTR-25, який посилить протиповітряну оборону України.

Про це йдеться у заяві пресслужби Ради міністрів країни.

Радар виготовлять у межах підтримки України та передадуть як внесок Іспанії у спільні зусилля союзників. Контракт також передбачає логістичну підтримку системи.

Вартість угоди становить €37 млн. Контракт діятиме з моменту підписання до 31 грудня 2026 року без можливості продовження.