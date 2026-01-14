Генштаб ЗСУ: за добу Росія втратила майже тисячу військових і шість танків

За добу військові України знищили ще 990 російських військових, а також десятки одиниць техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, російська армія втратила шість танків, три бойові броньовані машини та 74 артилерійські системи. Також українські військові знищили три реактивні системи залпового вогню, пʼять засобів ППО, 1 074 безпілотники оперативно-тактичного рівня, вісім крилатих ракет і 232 одиниці автомобільної техніки.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих. Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець листопада 2025 року BBC і російське медіа «Медіазона» зібрали імена 152 142 загиблих російських військових. З них 67% — із сільської місцевості та міст з населенням до 100 тисяч людей. При цьому в таких населених пунктах проживає менше ніж половина населення Росії.