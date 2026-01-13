BBC: Колишня російська вчителька завербувала сотні іноземців на війну проти України

Російська 40-річна колишня вчителька Поліна Азарних надіслала іноземним чоловікам майже 500 запрошень, які дозволяють вʼїхати до РФ та вступити на воєнну службу. Вони та їхні родичі розповіли журналістам, що жінка вводила чоловіків в оману і заявляла, що вони уникнуть бойових дій.

Про це йдеться в розслідуванні BBC.

Раніше жінка, яка родом з Воронезької області Росії, керувала групою у Facebook, яка допомагала арабським студентам приїжджати на навчання до Москви. У 2024 році вона запустила свій телеграм-канал, на якому зараз 21 тисяча підписників.

У ньому жінка пропонує іноземцям річні контракти на військову службу. У публікаціях згадувався набір до «елітного міжнародного батальйону». Також там йшлося про те, що люди, які перебувають у Росії нелегально, зокрема ті, чиї візи закінчилися, мають право вступити у російські збройні сили.

Серед тих хто прийняв запрошення, чоловіки з таких країн як Ємен, Сирія, Єгипет, Марокко, Ірак, Кот-дʼІвуар та Нігерія.

Омар з Сирії

Один з чоловіків, з яким вдалося поговорити журналістам BBC є сирієць Омар. Він каже, що в Сирії було мало роботи, а один з вербувальниця запропонувала йому та іншим чоловікам те, що вони зрозуміли, як цивільну роботу з охорони нафтових обʼєктів в РФ. Коли вони прилетіли до РФ, то дізналися що їх обдурили.

У вербувальному центрі в Брянську жінка запропонувала їм річні контракти з російською армією з щомісячною зарплатою, близько $2 500, та першою виплатою у $5 000. В Сирії вони могли лише мріяти про такі суми.

Омар каже, що контракти були складені російською мовою, якої жоден з чоловіків не розумів, і Азарних забрала їхні паспорти, пообіцявши оформити російське громадянство. Вона також пообіцяла, що вони зможуть уникнути бойових дій, якщо заплатять їй по $3 000 кожен.

Але, за його словами, приблизно за місяць він опинився на передовій — після десяти днів тренувань.

«Ми тут на 100% помремо», – каже він в одному зі своїх голосових повідомлень, яке надіслав BBC.

Майже через рік він виявив те, що, за його словами, Азарних пояснила — російський указ 2022 року фактично дозволяє армії автоматично продовжувати контракти солдатів до закінчення війни. І його контракт продовжили. Зрештою він отримав російське громадянство і зміг повернутися до Сирії.