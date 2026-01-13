CNN: США понад рік тестують таємний пристрій, який пов’язують з «гаванським синдромом» — загадковою хворобою американських дипломатів

Міністерство оборони США понад рік тестує пристрій, який може бути причиною «гаванського синдрому» — серії загадкових захворювань серед американських шпигунів, дипломатів і військових.

Про це пише CNN з посиланням на джерела.

За словами джерел, Служба розслідувань Міністерства внутрішньої безпеки США придбала цей пристрій за мільйони доларів наприкінці президентства Джо Байдена, використавши кошти Міноборони. Вартість покупки сягнула «восьмизначної суми».

Пристрій і досі вивчають. Чиновники не мають єдиної думки, чи пов’язаний він із десятками загадкових випадків погіршення здоров’я, причини яких офіційно так і не пояснили. Частина посадовців узагалі ставиться до цього скептично.

За словами одного зі співрозмовників, пристрій випромінює імпульсні радіохвилі. Саме такий вплив роками називали можливою причиною цих інцидентів. При цьому пристрій не є повністю російським, але містить російські компоненти.

Чиновники давно намагаються зрозуміти, як настільки потужний пристрій міг бути портативним. Це питання досі залишається відкритим. За даними джерел, його можна переносити в рюкзаку.

Покупка знову загострила суперечки в уряді США навколо так званого гаванського синдрому, який офіційно називають аномальними епізодами шкоди здоров’ю.

Окреме занепокоєння викликає те, що якщо ця технологія справді працює, вона могла поширитися. Це означає, що подібні пристрої можуть бути доступні не одній, а кільком країнам і становити серйозну загрозу для американських посадовців.

Що відомо про «гаванський синдром»

Загадкова хвороба вперше з’явилася наприкінці 2016 року. Тоді американські дипломати в Гавані почали скаржитися на запаморочення, сильні головні болі та інші симптоми, схожі на травму голови. Згодом про подібні випадки повідомляли в різних країнах світу.

Упродовж наступних років розвідка та Міністерство оборони США намагалися з’ясувати, чи могли ці інциденти бути наслідком цілеспрямованої атаки з боку іншої держави. Водночас у розвідці заявляли, що переконливих доказів цьому немає. Постраждалі ж наполягали, що влада ігнорує важливі дані та применшує можливу роль Росії.

Медикам також складно дати чітку відповідь, оскільки досі немає єдиного визначення так званих аномальних інцидентів шкоди здоров’ю. У багатьох випадках людей обстежували вже через тривалий час після появи симптомів.

У 2022 році розвідка США припустила, що частину таких випадків могли спричинити імпульсні електромагнітні хвилі ззовні. Проте вже у 2023 році розвідка заявила, що не змогла пов’язати жоден із цих інцидентів з діями іноземної держави. Таку ж оцінку вона зберігала і на початку 2025 року.

Ця позиція роками викликає обурення у постраждалих. Багато з них переконані, що докази причетності Росії існують, а наслідки хвороби для деяких були настільки серйозними, що змусили їх завершити кар’єру.