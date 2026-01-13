В Україні до довічного увʼязнення засудили російського військового за страту українського полоненого

Суд в Україні призначив довічне увʼязнення російському військовому Сергію Тужилову, який розстріляв українського полоненого під Вовчанськом на Харківщині. Вирок ухвалили на підставі доказів СБУ.

Про це українська спецслужба повідомляє у Телеграмі.

Ідеться про 36-річного громадянина РФ, стрільця-штурмовика 69 мотострілецької дивізії. До мобілізації він двічі сидів у російських тюрмах — за розбій та наркозлочини.

За даними слідства, у червні 2024 року під час боїв за Вовчанськ Тужилов разом зі спільником захопили в полон трьох українських військових. Одного з них він особисто убив пострілом у потилицю зі штатного автомата. Ще двох полонених російські військові катували, привʼязували до стовпів і згодом теж розстріляли.

Перед убивствами окупанти доповідали командуванню по рації та погоджували свої дії. Згодом підрозділ Тужилова знищили українські сили, а його самого — єдиного вцілілого — взяли в полон.

Суд визнав росіянина винним у воєнних злочинах, жорстокому поводженні з військовополоненими та умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою.