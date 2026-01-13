Українські військові вдарили ракетами по заводу з виробництва дронів у Таганрозі

Підрозділи Сил оборони в ніч на 13 січня атакували підприємство «Атлант Аеро» в місті Таганрог Ростовської області Росії та низку цілей росіян на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

По заводу в Таганрозі вдарили ракетами українського виробництва. Там пролунали вибухи та спалахнула пожежа в районі виробничих корпусів.

«Атлант Аеро» здійснює повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу «Молнія», а також компонентів до безпілотників «Оріон».

Масштаби збитків від удару ще уточнюють. Проте в Генштабі вже зазначають, що атака на цей обʼєкт знизить спроможності росіян з виробництва дронів та послабить їхні можливості бити по цивільних обʼєктах в Україні.

Також цієї ночі українські військові атакували низку цілей росіян на окупованих територіях.

Це зенітні ракетні комплекси «Тор» і «Тунгуска», радіолокаційна станція «Прима» і місце скупчення військ РФ в окупованій Запорізькій області, а також склад боєприпасів, місце зосередження окупантів біля Макіївки на Донеччині та ворожий ЗРК «Тор» у Сонячному.