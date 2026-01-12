Норвегія виділяє $400 мільйонів на підтримку України

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, який 12 січня перебуває з візитом у Києві, оголосив про виділення Україні нового пакета допомоги на 4 мільярди крон (близько $400 мільйонів).

Про це йдеться на сайті уряду Норвегії.

Частину коштів спрямують на ремонт енергетики і закупівлю газу, а ще частину — на виплати заробітних плат учителям, медичним працівникам і державним службовцям, а також на пенсії та соціальні виплати.

Допомогу розподілятимуть через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейське енергетичне співтовариство, яке має на меті розширити внутрішній енергетичний ринок ЄС на треті країни, зокрема й Україну.

«Це гроші, які Україні дуже потрібні саме зараз. Кілька разів на тиждень Росія атакує інфраструктуру, яка забезпечує електропостачання звичайних людей в Україні. Забезпечення того, щоб українці могли зігрітися, готувати їжу і жити своїм життям більш-менш як зазвичай, є дуже важливим для того, аби вони могли продовжувати витримувати цю війну», — наголосив голова МЗС Норвегії.

Крім того, як розповіла премʼєрка України Юлія Свириденко, у 2026 році Норвегія виділить $8,3 млрд в межах Nansen Program.

У 2026 році Норвегія також планує додаткові асигнування до Norfund для розвитку бізнесу та інвестиційних проєктів в Україні.