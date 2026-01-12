Україна незабаром отримає пʼять новітніх БМП Lynx KF41 від Німеччини

На початку цього року німецький оборонний концерн Rheinmetall постачить Україні пʼять бойових машин піхоти Lynx KF41.

Про це йдеться в релізі Rheinmetall.

Відповідний контракт підписали в грудні 2025 року. Вартість перших пʼяти БМП — двозначна цифра в мільйонах євро, їх оплатить уряд Німеччини.

БМП будуть оснащені двомісною баштою Lance, їх спеціально сконфігурують для Збройних сил України. Наступним кроком є ​​закупівля додаткових партій і виробництво в Україні.

Що відомо про Lynx KF41

Lynx KF41 — це гусенична бойова машина піхоти наступного покоління, оснащена активною, пасивною та реактивною системами захисту від реактивних гранатометів і протитанкових керованих ракет.

БМП має модульну конструкцію, що дозволяє швидко адаптуватися до різних бойових завдань.

Lynx KF41 також оснащена баштою нового покоління Lance 2.0, яка забезпечує підвищену живучість критичних підсистем проти кінетичних і осколкових загроз під час ближнього бою.

Машина озброєна 35-мм автоматичною гарматою і може розміщувати додаткове озброєння, наприклад, протитанкові керовані ракети, ударні боєприпаси без прямої видимості, блок радіоелектронної боротьби або безпілотний літальний апарат.

Lynx KF41 може перевозити три члени екіпажу та до восьми солдатів. Вона більша, ніж базова версія, і важить приблизно 44 тонни.