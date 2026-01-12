Meta заблокувала в Австралії 550 тисяч акаунтів дітей — все після заборони соцмереж для неповнолітніх

Компанія Meta заблокувала близько 550 тисяч акаунтів у перші дні дії заборони соціальних мереж для дітей в Австралії.

Про це пише BBC.

У грудні набув чинності новий закон, який зобов’язує найпопулярніші у світі соцмережі — зокрема Instagram і Facebook — не дозволяти австралійцям віком до 16 років до створення акаунтів на своїх платформах.

Заборону уряд і громадські активісти обґрунтовують необхідністю захистити дітей від шкідливого контенту й алгоритмів.

Компанії, зокрема Meta, заявляють, що погоджуються з тим, що треба посилити безпеку дітей в онлайні. Водночас вони наполягають на альтернативних підходах, і деякі експерти поділяють цю думку.

За даними Meta, у перший тиждень виконання закону заблокували:

330 639 акаунтів в Instagram;

173 497 у Facebook;

39 916 у Threads.

Meta вважає, що перевірка віку має відбуватися на рівні магазинів застосунків, що зменшить навантаження як на регуляторів, так і на самі платформи. Також компанія пропонує запровадити винятки за згодою батьків.

Різні уряди — від штату Флорида в США до Європейського Союзу — експериментують з обмеженням використання соцмереж дітьми. Однак Австралія стала першою країною, яка не передбачила жодних винятків за згодою батьків і встановила віковий поріг 16 років, зробивши своє законодавство найсуворішим у світі.