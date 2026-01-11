На Буковині водій Range Rover наїхав на прикордонника, намагаючись вивезти до Румунії шістьох людей

На Буковині прикордонники затримали позашляховик Range Rover іноземної реєстрації, який рухався в бік українсько-румунського кордону і наїхав на прикордонника.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба (ДПСУ).

За даними ДПСУ, водій проігнорував вимогу зупинитися під час спроби прориву кордону.

Пресслужба ДПСУ

Військовослужбовець отримав важкі множинні тілесні ушкодження, його госпіталізували та прооперували. Зараз загрози життю немає.

Пізніше авто знайшли покинутим на околиці одного з населених пунктів. Правоохоронці затримали шістьох людей, які перебували в автомобілі, пошуки водія тривають.