Новини

На Буковині водій Range Rover наїхав на прикордонника, намагаючись вивезти до Румунії шістьох людей

Автор:
Юлія Завадська
Дата:

На Буковині прикордонники затримали позашляховик Range Rover іноземної реєстрації, який рухався в бік українсько-румунського кордону і наїхав на прикордонника.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба (ДПСУ).

За даними ДПСУ, водій проігнорував вимогу зупинитися під час спроби прориву кордону.

1 6

Пресслужба ДПСУ

Військовослужбовець отримав важкі множинні тілесні ушкодження, його госпіталізували та прооперували. Зараз загрози життю немає.

Пізніше авто знайшли покинутим на околиці одного з населених пунктів. Правоохоронці затримали шістьох людей, які перебували в автомобілі, пошуки водія тривають.