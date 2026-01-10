Фінляндія остаточно вийшла з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

У Фінляндії набуло чинності рішення уряду про вихід з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.
Про це пише фінський мовник Yle.
Фінляндія пояснила своє рішення погіршенням ситуації з безпекою у світі. Вихід з договору дозволяє Фінляндії знову ввести протипіхотні міни до свого арсеналу.
Такі рішення вже ухвалили Україна, Естонія, Литва, Латвія та Польща.
Оттавську конвенцію ухвалили в Осло 18 вересня 1997 року, але документ набув чинності в 1999-му. До конвенції приєдналося понад 160 країн, зокрема більшість західних. Не приєдналися — Китай, Росія, США, Індія та Пакистан.
Чому Україна вийшла з Оттавської конвенції
У МЗС пояснили вихід з Конвенції тим, що вона обмежувала право України на самооборону.
У відомстві нагадали, що Російська Федерація не є державою-учасницею Оттавської конвенції та з 2014 року широко використовує протипіхотні міни як метод ведення війни. А з 2022 року масове використання Росією таких засобів створило асиметричну перевагу для агресора.