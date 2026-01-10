В Офісі президента назвали нового кандидата на посаду міністра юстиції

Заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра не претендує на посаду міністра юстиції.

Про це у фейсбуку написала сама Мудра.

«Я залишаюся на посаді заступниці керівника Офісу президента України. Саме в цій ролі я продовжу працювати далі і добиватися справедливості для України і українців на міжнародному треку», — наголосила вона.

Мудра додала, що кандидатом на посаду міністра юстиції є нардеп від «Слуги народу» Денис Маслов. Він у Раді зараз очолює комітет з питань правової політики.