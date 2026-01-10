Українські військові атакували нафтобазу та ще кілька обʼєктів у Росії

У ніч проти 10 січня українські військові вдарили дронами по ключових об’єктах російського тилу й військ.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

У Волгоградській області під ударом була нафтобаза «Жутовська», яка забезпечувала пальним підрозділи росіян.

Також під атаками були:

склад БпЛА 19 мотострілецької дивізії в Запорізькій області;

пункт управління дронами в районі Покровська на Донеччині.

Окрім цього, на тимчасово окупованій території Донецької області ЗСУ вдарили по місцю зосередження росіян із 76 десантно-штурмової дивізії (Курахівка), командно-спостережному пункту підрозділу зі складу танкового батальйону тієї ж дивізії (Гірник) та пункту управління підрозділу зі складу 41 армії (Гірник).