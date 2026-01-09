СБУ показала уламки ракети «Орєшнік», якою Росія атакувала Львівщину: удар кваліфікують як воєнний злочин

Служба безпеки України (СБУ) показала уламки балістичної ракети«Орєшнік», якою РФ атакувала Львівщину.

Відповідні кадри опублікувала пресслужба СБУ у телеграмі.

Серед знайдених фрагментів — блоки наведення і стабілізації, частини двигуна, механізми орієнтації та сопла ракети. У СБУ пояснили, що ці елементи фактично є ключовими компонентами ракетного комплексу.

Уламки вже отримали статус речових доказів. Їх передадуть на детальні експертизи, щоб остаточно підтвердити тип ракети та обставини атаки.

У спецслужбі зазначили, що ракетою вдарили по цивільній інфраструктурі поблизу кордону з Євросоюзом. Слідство вважає, що Кремль свідомо намагався пошкодити об’єкти життєзабезпечення регіону під час різкого похолодання.

СБУ встановлює всі обставини атаки, а також осіб, які організували та виконали цей удар, щоб притягнути їх до відповідальності.

У ніч проти 9 січня росіяни запустили по Україні 226 дронів та 18 ракет. По Львівській області вдарили ракетою середнього радіусу дії «Орєшнік» — це вперше балістика атакувала регіон.