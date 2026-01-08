Євросоюз у 2025 році купив скрапленого російського газу на близько €7,2 мільярда

Європейський союз у 2025 році заплатив Росії близько €7,2 мільярда за скраплений природний газ, попри обіцянку повністю заборонити імпорт скрапленого природного газу (СПГ) від РФ до 2027 року.

Про це пише The Guardian з посиланням на звіт правозахисної організації НУО Urgewald.

За даними Urgewald, минулого року до терміналів ЄС доправили понад 15 мільйонів тонн СПГ із російського комплексу «Ямал» у Сибіру. Ці поставки забезпечили Росії приблизно €7,2 мільярда доходів.

Хоча після повномасштабного вторгнення в Україну Європа різко скоротила імпорт російського трубопровідного газу, частка ЄС у світових поставках СПГ з Ямалу зросла. У 2024 році вона становила 75,4%, а у 2025-му — вже 76,1%.

Логістику для проєкту «Ямал СПГ» забезпечують дві європейські компанії — британська Seapeak і грецька Dynagas. За підрахунками Urgewald, Seapeak транспортувала 37,3% газу з Ямалу, Dynagas — 34,3%.

У 2025 році 58 суден із Ямалу прибули до бельгійського термінала в місті Зебрюгге та доставили 4,2 мільйона тонн СПГ. Для порівняння, до портів Китаю за цей самий період прибуло 51 судно з 3,6 мільйона тонн газу.

Імпорт російського СПГ залишається законним. Євросоюз не поспішає з повною забороною, зокрема через залежність країн Центральної та Східної Європи від цього джерела енергії.

Найбільшим імпортером російського СПГ у Європі торік стала Франція — до портів Дюнкерк і Монтуар прибули 87 суден із загальним обсягом 6,3 мільйона тонн. Французька TotalEnergies залишається одним із ключових інвесторів проєкту «Ямал».

Велика Британія заявила про намір у 2026 році заборонити надання морських послуг суднам, що перевозять російський СПГ. У такому разі танкерам доведеться обирати значно довші маршрути без використання портів ЄС, що може сповільнити постачання з Арктики.