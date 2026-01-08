Трамп підписав меморандум про вихід США з десятків міжнародних організацій. Одна з них — з України

Президент США Дональд Трамп підписав меморандум, який зобовʼязує США вийти з 66 міжнародних організацій, конвенцій і договорів. Це пояснюють тим, що організації «суперечать інтересам Сполучених Штатів».

Меморандум опублікували на сайті Білого дому.

У списку, наприклад, Венеційська комісія Ради Європи та рамкова конвенція ООН зі зміни клімату.

Також у ньому згадується Україна. США виходять з Українського науково-технологічного центру. Цю міжнародну організацію створили на початку 1990-х, у період ядерного і хімічного роззброєння України. Її мета — запобігати розповсюдженню знань і матеріалів, які повʼязані зі зброєю масового знищення.