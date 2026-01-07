Працівник японського регулятора ядерної енергетики втратив смартфон з конфіденційними даними під час поїздки до Китаю

Працівник японського Управління з ядерного регулювання втратив робочий смартфон із чутливою контактною інформацією під час особистої подорожі до Китаю в листопаді 2025 року.

Про це пише The Japan Times з посиланням на заяву Управління.

Пристрій, якого так і не знайшли, містив імена та контактні дані співробітників, які працюють у департаменті, відповідальному за ядерну безпеку, зокрема запобігання тероризму та крадіжкам. Цю інформацію не розголошують публічно через високий рівень конфіденційності.

Щоб забезпечити швидке реагування на надзвичайні ситуації, такі як ядерні аварії чи сильні землетруси, деяким співробітникам Управління видають смартфони — вони зобовʼязані постійно носити їх із собою.

Працівник вважає, що загубив телефон 3 листопада, коли проходив контроль безпеки в аеропорту Шанхая. Втрату помітили через три дні, після чого він звʼязався з посадовими особами аеропорту та іншими органами влади.

Управління повідомило про інцидент Комісії із захисту персональних даних і зазначило, що не може виключити можливості витоку інформації. Наразі жодних зловживань з даними не підтвердили.

Через інцидент Управління застерегло співробітників від перевезення цих робочих смартфонів за кордон.