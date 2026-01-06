Санкції проти Росії заморозили облігації Телеграму на $500 мільйонів, попри те, що його засновник Павло Дуров нібито намагається дистанціюватися від РФ.

Про це пише Financial Times.

Йдеться про облігації Телеграму, які зберігаються в Національному розрахунковому депозитарії Росії — це структура, через яку проходять операції із цінними паперами. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЄС, США та Британія заморозили її активи.

Телеграм упродовж останніх років випускав облігації. Загалом у травні компанія залучила $1,7 мільярда, щоб погасити старі борги.

Більшість облігацій зі строком погашення у 2026 році Телеграм уже викупив. У компанії кажуть інвесторам, що заблоковані $500 повернуть у момент погашення боргу. Але чи дійдуть вони до російських власників — вирішуватимуть платіжний агент і депозитарій.

Павло Дуров неодноразово заявляв, що не має звʼязків із Кремлем і називав зворотні твердження «теоріями змови». Попри це коментувати замороження облігацій Телеграм відмовився, пише FT.