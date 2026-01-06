Nvidia представила нову технологію для безпілотних автомобілів. Хочуть інтегрувати ШІ у фізичні обʼєкти

Nvidia представила нову технологічну платформу для автомобілів з автономним керуванням. Провідний світовий виробник мікрочипів хоче розширити кількість фізичних продуктів, щоб вбудувати у них штучний інтелект.

Про це пише BBC.

Виконавчий директор компанії Дженсен Хуанг заявив, що система Alpamayo принесе «розуміння» в автономні транспортні засоби. Вона має дозволити автомобілям продумувати рідкісні сценарії, безпечно їздити в складних умовах та пояснювати свої рішення.

Alpamayo — це модель штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом, базовий код якої тепер доступний на платформі машинного навчання Hugging Face, де дослідники автономних транспортних засобів можуть отримати до неї безкоштовний доступ та перенавчити модель.

Nvidia співпрацює з Mercedes над створенням безпілотного автомобіля на базі цієї технології. Найближчими місяцями його випустять у США, а потім — у Європі та Азії.

Чипи Nvidia допомогли здійснити революцію штучного інтелекту, хоча досі увага зосереджувалася переважно на програмному забезпеченні, такому як ChatGPT. Однак провідні технологічні компанії зараз дедалі більше шукають апаратне забезпечення (тобто фізичні продукти, такі як автомобілі), в якому можна було б використовувати штучний інтелект.

Цей проєкт може становити загрозу для таких компаній, як Tesla Ілона Маска, яка пропонує автопілотне програмне забезпечення Autopilot. Як і Tesla, Nvidia також планує запустити сервіс роботаксі до наступного року у співпраці з партнером, але відмовилася назвати імʼя партнера або повідомити, де він буде розміщений.