В Німеччині затримали колишнього українського нардепа. Його підозрюють у махінаціях на фондовій біржі

Державне бюро розслідувань повідомило, що за його запитом німецькі правоохоронці затримали народного депутата Верховної Ради VIII скликання. Джерела «Бабеля» повідомили, що це Руслан Демчак.

У 2014—2019 роках Демчак був нардепом від «Блоку Петра Порошенка» та заступником голови парламентського комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності. У 2023 році йому повідомили про підозру в махінаціях на фондовій біржі. За даними слідчих до схеми, окрім Демчака, були залучені професійні учасники фондового ринку та інші фізичні особи.

Руслан Демчак / Facebook

Учасники схеми легалізували доходи від маніпуляцій з купівлею-продажем облігацій внутрішньої державної позики України. Це дозволяло їм отримати виплату інвестиційного прибутку, який не підлягає оподаткуванню. Ці незаконні доходи вони отримували через підконтрольний банк.

Слідчі стверджують, що Демчак отримав 20 мільйонів гривень незаконного прибутку. Фігурантам загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

Оскільки Демчак втік за кордон, суд надав дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо нього — його завершили в жовтні 2025 року. У лютому 2026-го ДБР планує направити обвинувальний акт до суду.

Строк екстрадиції до України може зайняти близько трьох місяців.