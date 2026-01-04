Літаки Британії та Франції атакували базу ІД у Сирії

Винищувачі Повітряних сил Великої Британії спільно з французькою авіацією атакували підземне сховище угруповання ІД у Сирії.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Там кажуть, що атакований підземний обʼєкт розташовувався у горах на північ від Пальміри. За даними розвідки, там терористи ІД зберігали зброю та вибухівку. Цивільних населених пунктів поряд з об’єктом немає.

Британські винищувачі Typhoon FGR4 за підтримки літака-заправника Voyager вдарили авіабомбами по кількох тунелях, які вели до сховища. У британському Міноборони кажуть, що ціль успішно уразили.

У відомстві додають, що удар не загрожував цивільним. Усі літаки після операції повернулися на базу неушкодженими.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що ця операція «демонструє лідерство Британії та її рішучість стояти пліч-о-пліч із союзниками, щоб знищити будь-яке відродження ІД та їхньої небезпечної та жорстокої ідеології на Близькому Сході».