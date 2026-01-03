Кількість офіцерок в Україні зросла з 4% до 21% за останні два роки

Кількість офіцерок серед військовослужбовиць в Україні значно зросла за останні роки — з 4% до 21%.

Про це в подкасті «Громадського радіо» розповіла радниця з гендерних питань Генштабу ЗСУ Оксана Григор’єва.

За її словами, значне зростання відбулося за час повномасштабного вторгнення.

«У нас є командири взводів дівчата, є ротні-дівчата. Є навіть вже і командири військових частин. Правда, це в нас у Повітряних силах є в психологічній підтримці. Але це все-таки командирка частини. І в ТРО є командирка батальйону», — наголосила радниця Генштабу.

Водночас вона додає, що весь цей час залишалися ще проблеми щодо розвитку кар’єрного зростання

«Ми ще не маємо на сьогодні жодної бойової генералки. Жодної. Ці наші чотири генералки — вони в медичній службі. У нас немає в Збройних силах саме бойових генералок. Бо вони не пройшли ще свій тактичний, оперативний, стратегічний рівень освіти. Вони не командували бригадами», — каже Григорʼєва.