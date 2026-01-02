МОК: Російські спортсмени не виступатимуть під своїм прапором на Олімпіаді-2026 навіть у разі миру з Україною

Російські спортсмени не зможуть виступати під національним прапором на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо навіть у разі укладення мирної угоди між Україною та Росією.
Про це заявила президентка Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі в інтерв’ю Corriere della Sera.
За її словами, рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) залишається чинним: російські атлети зможуть брати участь у змаганнях лише в нейтральному статусі та індивідуально.
«На цьому етапі нічого не зміниться щодо вже ухваленого рішення: лише нейтральні атлети й лише в особистому статусі», — сказала Ковентрі.
Вона також зазначила, що МОК підтримує контакт не з урядами, а з олімпійськими комітетами Росії та Ізраїлю. Коментуючи резолюцію ООН про олімпійське перемир’я на час Ігор-2026, Ковентрі висловила сподівання, що її дотримуватимуться, але наголосила, що спортивні рішення МОК не залежать від політичних домовленостей.
Зимові Олімпійські ігри в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо стартують 6 лютого 2026 року.
- Російські спортсмени почали виступати під нейтральним прапором після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Тоді МОК рекомендував відсторонити російських і білоруських атлетів від міжнародних змагань, згодом комітет дозволив обмежену участь окремих спортсменів у нейтральному статусі: без прапора, гімну та національної символіки, за умови, що вони не підтримували війну і не були пов’язані з російськими силовими структурами. Це рішення неодноразово викликало гострі дискусії всередині МОК і різку критику з боку України та низки інших країн, особливо після інцидентів, коли окремі російські спортсмени публічно підтримували агресію або були пов’язані з армією та спецслужбами РФ.