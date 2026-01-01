У Криму пролунали вибухи: Міноборони РФ повідомило про атаку дронами

У четвер, 1 січня, в Керчі у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

За даними Міністерства оборони РФ, над півостровом російська ППО нібито збила 13 українських безпілотників.

Очевидці повідомили телеграм-каналу «Кримський вітер» про «потужні вибухи» у Керчі та уточнюють, що їх було близько 4—5.

Крім того, командувач Сил безпілотних систем (СБС) Роберт Бровді («Мадяр») повідомив, що в новорічну ніч дрони атакували військові та інфраструктурні об’єкти на території окупованих районів Донецької, Луганської, Запорізької областей та АР Крим.

За його словами, у Гвардійському удар прийшовся по російській РЛС КАСТА-2Е2 та РЛП АЕ.

За словами Бровді, удари виконували підрозділи СБС, зокрема батальйон Asgard та 412 окрема бригада «Немезис».