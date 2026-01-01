У Криму пролунали вибухи: Міноборони РФ повідомило про атаку дронами

У четвер, 1 січня, в Керчі у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
За даними Міністерства оборони РФ, над півостровом російська ППО нібито збила 13 українських безпілотників.
Очевидці повідомили телеграм-каналу «Кримський вітер» про «потужні вибухи» у Керчі та уточнюють, що їх було близько 4—5.
Крім того, командувач Сил безпілотних систем (СБС) Роберт Бровді («Мадяр») повідомив, що в новорічну ніч дрони атакували військові та інфраструктурні об’єкти на території окупованих районів Донецької, Луганської, Запорізької областей та АР Крим.
За його словами, у Гвардійському удар прийшовся по російській РЛС КАСТА-2Е2 та РЛП АЕ.
За словами Бровді, удари виконували підрозділи СБС, зокрема батальйон Asgard та 412 окрема бригада «Немезис».
- Раніше Генштаб і Сили безпілотних систем ЗСУ повідомили про атаки на кілька військових об’єктів росіян на окупованій Донеччині, а також на НПЗ і промисловий комплекс, де зберігають нафту, на території Росії. Зокрема, йдеться про Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ та Північний товарний парк у місті Альметьєвськ республіки Татарстан.