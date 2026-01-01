Росіяни зранку вдарили по екопарку під Харковом і багатоповерхівці в Херсоні — є загиблий і постраждалі

Зранку 1 січня російські війська обстріляли передмістя Харкова і Херсон. Про наслідки атак повідомляють обласні військові адміністрації.

Так, у Центральному районі Херсону російський дрон влучив у багатоповерхівку — постраждала 87-річна жінка. З контузією, вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами її госпіталізували.

Ще в одному районі міста через обстріл загинув 31-річний чоловік.

Передмістя Харкова росіяни атакували КАБами — один з них влучив у територію екопарку. «Суспільне» пише, що йдеться про «Фельдман екопарк», який від початку повномасштабного вторгнення росіяни атакували неодноразово.

Засновник екопарку, народний депутат Олександр Фельдман розповів, що через ранковий обстріл постраждала волонтерка закладу.

Ворожий снаряд влучив у пташник — загинули птахи. Також повністю зруйновані приміщення для маленьких тварин і «зимник» хижаків — поранені леви.

«Не розуміємо, що з тиграми. Один забіг у триповерхову будівлю, ще один сидить у напіввідчиненому вольєрі. Чекаємо на рушницю, щоб перенести його в інший вольєр. У нас всі седативні засоби були в приміщенні, в яке поцілив КАБ», — розповів «Суспільному» засновник екопарку.