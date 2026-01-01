Українські військові атакували НПЗ у Росії та низку обʼєктів на окупованій Донеччині

У ніч проти 1 січня українські безпілотники атакували декілька військових об’єктів росіян на окупованій Донеччині, а також НПЗ і промисловий комплекс, де зберігають нафту, на території Росії.

Про це повідомляють Генштаб і Сили безпілотних систем ЗСУ.

Першою ціллю українських військових цієї ночі був Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. Після влучання дронів там спалахнула велика пожежа.

Це один із ключових НПЗ півдня Росії. Щорічно він може виробляти близько 6,6 млн тонн нафти.

Завод спеціалізується на виробництві пального, мазуту, бітуму, газойлю та інших нафтопродуктів. Він забезпечує пальним військову техніку російської армії.

Також у місті Альметьєвськ республіки Татарстан під атакою опинився Північний товарний парк. Цей великий промисловий комплекс належить російській компанії «Татнафта». Там збирають, готують і зберігають до відправки товарну нафту.

Крім того, українські дрони били по цілях росіян на тимчасово окупованій території Донецької області.

Так, у районі Донецька атакували склад зберігання БпЛА типу Shahed, біля селища Шевченко — зенітно-ракетний комплекс «Тор-М2», а біля міста Іловайськ горів склад пально-мастильних матеріалів 51 армії РФ.

Крім того, в районі Авдіївки Сили оборони влучили в командно-спостережний пункт штурмового загону 68 танкового полку 150 мотострілецької дивізії.