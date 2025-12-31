Що українці очікують від 2026 року? «Рейтинг» опублікував першу частину дослідження

Соціологічна група «Рейтинг» опублікувала першу частину опитування в рамках міжнародного дослідження «Кінець року» від міжнародної соціологічної асоціації Gallup International. Це глобальне щорічне опитування про майбутнє, щастя й очікування населення різних країн. У 2025 році опитано 59 636 респондентів у 60 країнах світу.

Тема першої публікації — загальні очікування українців від наступного року. Для цього в листопаді 2025 соціологи «Рейтингу» запитали тисячу громадян про їхнє бачення загальної ситуації, очікування щодо економічного розвитку та миру в світі.

Загальні очікування щодо 2026 року

Відносна більшість українців загалом оптимістично дивиться на 2026 рік. Але тенденція — на зниження позитивних настроїв і збільшення скепсису щодо змін.

У 2023 році 51% українців вважав, що наступний рік буде кращим. Зараз таку думку мають 39%.

‍Відсоток тих, хто вважає, що нічого не зміниться, становить 27% (у порівнянні з 20% у 2024 році). Також практично не змінилася частка «песимістів»: як і в 2024 році, зараз кожний четвертий респондент вважає, що наступний рік буде гіршим.

Більш оптимістично на ситуацію дивляться мешканці сіл, а також люди старше 51 року. Натомість найбільше песимізму — серед молодших чоловіків, особливо віком 18—35 років.

Загалом у Західній і Східній Європі переважають настрої стагнації та погіршення. На цьому тлі українці є радше оптимістами.

Економічні очікування

Як і рік тому, українці готуються до економічних труднощів. Це вписується в загальноєвропейський і світовий тренд економічного песимізму.

Уявлення про економічні перспективи майже не змінилися за рік: близько двох третин респондентів вважають, що 2026 буде роком економічних труднощів, кожен десятий очікує, що буде процвітання, а кожен пʼятий — що нічого не зміниться. У 2023 частка економічного песимізму була дещо нижчою (52%), але вже два роки тримається на рівні 63—64%.

‍Трохи оптимістичніші економічні очікування мають мешканці заходу України і сіл. Більш негативне бачення мають молоді чоловіки.

Загалом економічний песимізм є глобальним трендом, особливо в Західній і Східній Європі. Україна входить у першу пʼятірку країн з найбільшим економічним песимізмом разом із Бельгією, Францією, Латвією та Німеччиною.

‍Очікування щодо миру в світі

В українському суспільстві зростають сподівання на мир у світі. Сценарії щодо миру в світі розбилися приблизно порівну: третина українців вважає, що рік буде мирнішим, інша третина, що таким самим, а третя третина — що більш неспокійним.

Однак є тенденція зростання надії на мирніший світ: якщо зараз таке уявлення має третина українців, то в листопаді 2023 таких було 26% респондентів.

‍В абсолютній більшості країн, де проводили опитування, домінує переживання, що світ буде більш неспокійним. Наприклад, у Західній Європі так вважають 55%, а в Східній — 42%. Таким чином, українці мають дещо більше сподівань на покращення безпекової ситуації в світі.