Дрони СБУ атакували велику нафтобазу у Ярославській області РФ

Вранці 31 грудня далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ атакували нафтобазу «Темп» у місті Рибінськ Ярославської області Росії.
Про це «Бабелю» повідомили джерела у Службі безпеки.
База входить до системи Росрезерву — вона призначена, щоб зберігати великі обсяги пального. Рибінськ — великий транзитний і логістичний вузол, а нафтобаза «Темп» — важлива ланка у зберіганні та розподілі нафтопродуктів.
- Раніше джерела «Бабеля» підтвердили атаку 31 грудня на морський нафтовий термінал «Туапсе» та Туапсинський НПЗ в Краснодарському краї РФ. За даними розвідки, Туапсинський НПЗ до сьогодні переробляв майже 12 млн т нафти на рік. Він суттєво впливав на спроможність армії РФ воювати.