Україна за час повномасштабної війни взяла в полон понад 10 000 російських військових

Від початку повномасштабного вторгнення Україна захопила в полон понад 10 000 російських військових, їхня кількість щодня зростає.

Про це повідомив проєкт «Хочу жити» Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

За неповний 2025 рік у полон потрапило більше російських військових, ніж за 2022 і 2023 роки разом. У середньому щотижня здаються від 60 до 90 військових армії РФ, а в серпні 2024 року цей показник сягав 350 людей.

З червня 2023 року російські військові здаються в полон частіше, ніж українські в російський. Найбільше росіян захопили в Покровському і Бахмутському районах Донецької області, у Курській області РФ і в Пологівському районі Запорізької області.

У 2025 році різко зросла кількість іноземців серед полонених — щотижня 2—3 людини виявляються найманцями з третіх країн. Загалом майже 7% усіх російських військовополонених — це громадяни приблизно 40 держав.

Більшість полонених — рядові військові. За статистикою, 83% становить рядовий склад, 13% — сержанти, майже 3% — офіцери. Вік полонених — від 18 до 65 років. Приблизно 76% — контрактники, зокрема завербовані в тюрмах і приватних військових компаніях, 19% — мобілізовані, майже 5% — строковики.

Про примус або обман під час відправки на війну заявили 24% полонених. Ще 40% мають судимості, найчастіше — за крадіжки, наркотики, грабіж, розбій та насильницькі злочини. Лише 7% мають вищу освіту, тоді як майже 30% не закінчили навіть школу.

До війни 38% не мали роботи. Майже половина полонених мають дітей. Частина військових потрапили в полон із тяжкими хронічними захворюваннями, зокрема з ВІЛ, туберкульозом, діабетом і психічними розладами.

У межах обмінів до Росії повернули трохи понад 6 000 військовополонених, більше ніж половину з них — у 2025 році. Водночас відомо щонайменше про 237 колишніх полонених, які після обміну знову опинилися на фронті та загинули або зникли безвісти.

У Коордштабі пишуть, що Росія насамперед забирає з полону етнічних росіян без тяжких поранень і з коротким терміном перебування в полоні. За іноземних найманців під час обміну Москва зазвичай не запитує.