США зняли санкції з колишньої фіндиректорки Сбербанку Олександри Буріко

США скасували санкції проти Олександри Буріко — колишньої фінансової директорки російського державного Сбербанку.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство фінансів США.

У Мінфіні США пояснили, що Буріко нібито більше не пов’язана зі Сбербанком і довела, що обставини, через які її внесли до санкційного списку, більше не діють. Рішення ухвалили після її звернення з проханням переглянути санкції.

Олександра Буріко обіймала посаду старшої віцепрезидентки «Сбербанку» та заступниці голови правління. Санкції проти неї США запровадили в травні 2022 року.

У грудні 2024 року Буріко подала позов проти Міністерства фінансів США, де заявила, що розірвала зв’язки зі Сбербанком одразу після введення санкцій, а її подальше перебування в санкційному списку є незаконним.

Судова справа формально ще триває, але сторони протягом цього року вели переговори щодо врегулювання спору. У Мінфіні США наголосили, що ефективність санкцій полягає не лише в їхньому запровадженні, але й у готовності скасовувати обмеження.