Зеленський визначився, хто очолить Офіс президента. Імені поки не розкриває

Президент Володимир Зеленський визначився, хто очолить Офіс президента замість Андрія Єрмака.

Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.

«Що стосується керівника Офісу, я визначився. Інформація буде трішки пізніше», — відповів він.

Президент також додав, що на початку 2026 року очікуються зміни голів обалсних адміністрацій. Про які регіони мова, він не уточнив.