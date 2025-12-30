Зеленський визначився, хто очолить Офіс президента. Імені поки не розкриває

Президент Володимир Зеленський визначився, хто очолить Офіс президента замість Андрія Єрмака.
Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.
«Що стосується керівника Офісу, я визначився. Інформація буде трішки пізніше», — відповів він.
Президент також додав, що на початку 2026 року очікуються зміни голів обалсних адміністрацій. Про які регіони мова, він не уточнив.
- Володимир Зеленський звільнив Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента 28 листопада. Перед відставкою у нього провели обшуки НАБУ і САП. Офіційної причини не називали, але нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк стверджував, що Єрмак фігурує на «плівках Міндіча» під кодовим іменем «Алі Баба».
- За кілька годин після звільнення з посади Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Він пояснив, що «не хоче створювати проблем для Зеленського».