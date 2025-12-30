Росіяни атакували порти Одещини, постраждали два цивільні судна

Росіяни 30 грудня атакували порти Південний та Чорноморськ на Одещині.

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

Постраждала одна людина, пошкоджені резервуари для зберігання олії одного з підприємств.

У ВМС уточнили, що під удар потрапили два цивільні судна: Emmakris III та Captain Karam, яке заходило для завантаження зерна.

