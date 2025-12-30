Японія передала майже €48 мільйонів на програму відновлення України

Японія перерахувала Україні приблизно €47,7 мільйона грантової допомоги на відбудову та погодила запуск нової фази Програми екстреного відновлення.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій.

Японія анонсувала допомогу в межах Фази 4 Програми екстреного відновлення. Кошти вже надійшли, їх спрямують на розмінування територій, відновлення енергетики та систем водопостачання.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба зазначив, що ця допомога напряму вплине на безпеку і базові умови життя українців та допоможе громадам стати більш стійкими.

Японська сторона повідомила, що парламент країни затвердив додатковий бюджет. Це дозволить запустити Фазу 5 Програми екстреного відновлення та продовжити грантові проєкти й технічну підтримку України.

Під час зустрічі сторони обговорили спільні проєкти, роботу платформи JUPITeR (Japan-Ukraine Platform for Infrastructure Reconstruction), допомогу від Японського агентства міжнародного співробітництва JICA, а також підготовку до наступної місії японських компаній в Україну, запланованої на березень.

Окремо говорили про потреби України у транспортній логістиці, енергоефективності та захисті критичної інфраструктури.