Росіяни атакували Україну 60 безпілотниками та двома балістичними ракетами. Що відомо про наслідки

У ніч проти 30 грудня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М», а також 60 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» та іншими безпілотниками.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Протиповітряна оборона знешкодила одну балістичну ракету та 52 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Балістичні ракети Росія запустила з тимчасово окупованого Криму та Воронезької області. Також армія РФ атакувала дронами з таких напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ у Росії, Гвардійське та Чауда у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовані влучання балістичної ракети та 8 ударних БпЛА в 5 місцях.

Запоріжжя. Вибухова хвиля від атаки в місті пошкодила два багатоповерхові будинки та чотири приватні. По допомогу звернулася 43-річна жінка з осколковим пораненням, розповів голова ОВА Іван Федоров.

Дніпропетровщина. Внаслідок атаки постраждала 67-річна жінка, армія РФ вдарила дронами по області, ППО збила 3 безпілотники, повідомили в ОВА.