Росіяни, ймовірно, розстріляли сімох цивільних у Покровську. Серед убитих — ціла родина

Російські окупанти, ймовірно, розстріляли сімох українських цивільних у Покровську на Донеччині.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець.
Це, ймовірно, сталося у ніч на 21 грудня. Серед убитих — подружжя, їхній син і матір жінки.
Українці переховувалися у підвалі будинку, куди увірвалися двоє російських солдатів — вони вимагали у цивільних алкоголь.
Коли їм відповіли, що алкоголю немає, росіяни відкрили вогонь та вбили батька й сина. Після цього росіяни спустилися до підвалу та розстріляли там інших людей.
Лише одному пораненому вдалося вижити — він удав із себе мертвого.
«Цей випадок шокує своєю жорстокістю та цинізмом. Я вже направив офіційні листи до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН. Весь світ має побачити обличчя російських солдатів, які прийшли, щоб вбивати цивільних!» — додав омбудсман.
Він також наголосив, що такі події у Покровську не є поодинокими.
«Вони вписуються у системну практику насильства, яку російські війська застосовують проти цивільних на ТОТ і прифронтових територіях України», — наголосив Лубінець.
- 27 грудня військові армії РФ також розстріляли двох українських військовополонених у Покровському районі Донеччини.