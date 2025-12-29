Мінцифри: Проведення виборів у «Дії» наразі не розглядають

Проведення виборів через «Дію» наразі не розглядається. Жодної практичної чи технічної роботи в цьому напрямку у застосунку не ведуть.

Про це заявив перший віцепремʼєр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час прямого ефіру в TikTok.

За його словами, зараз дискусія про голосування на потенційних виборах у «Дії» існує виключно на рівні публічних обговорень. Ані Мінцифри, ані команда «Дії» не працюють над реалізацією такого варіанту.

Але якщо Центральна виборча комісія вирішить провести вибори онлайн, для цього Верховна Рада має проголосувати за відповідні правки до закону, додав Федоров.

«Для цього потрібно, щоб парламент проголосував зміни до законів, ЦВК прийняла рішення, чи потрібно це, хто це взагалі буде робити. І на сьогоднішній момент, окрім якоїсь онлайн дискусії, роботи над цим напрямком не відбуваються», — зазначив голова Мінцифри.

Вибори в Україні

Термін президента Володимира Зеленського мав завершитись у травні 2024 року, однак вибори не можуть провести через війну. У Конституції немає прямої заборони на вибори в умовах воєнного стану, така заборона є в законі «Про правовий режим воєнного стану».

Водночас Конституція містить низку вимог до виборів і референдумів, які за активних бойових дій виконати неможливо. Тому Україна наполягає, що вибори можливі лише за умови припинення вогню та наявності гарантій безпеки.

Попри це Росія регулярно вимагає провести вибори, а чинну владу називає нелегітимною. До цих вимог долучились і США. Президент Дональд Трамп в інтервʼю від 9 грудня заявив, що вже «настав час» провести вибори в Україні. Зеленський того ж дня відповів, що готовий провести вибори й «не тримається» за президентське крісло. Але залишаються питання безпеки, голосування військових і законодавча основа для легітимності виборів.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія 22 грудня заявив, що нардепи у Верховній Раді формують робочу групу, яка має оперативно опрацювати питання можливого проведення виборів президента під час воєнного стану.

Пізніше її створення схвалив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він заявив, що закон про вибори під час війни застосують один раз.

За результатами першого засідання групи, яка працює над законопроєктом про вибори, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив про можливий варіант гібридного формату голосування — офлайн та онлайн. Це повʼязано зі складнощами організації голосування для українських біженців за кордоном.