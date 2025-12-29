Уряд передає державну нерухомість та арештовані обʼєкти в управлінні АРМА для розселення ВПО

Уряд ухвалив рішення передати державну нерухомість та арештовані обʼєкти, що перебувають в управлінні Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), для розселення внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

У першому такому списку буде 112 приміщень в різних областях — це житлові будинки спільного проживання, готельні офісні приміщення і будівлі громадського дозвілля. Вони розміщенні в різних областях країни.

До кінця січня приміщення розподілять між органами, які опікуються ВПО. Очікується, що їх почнуть використовувати для розміщення переселенців вже у І кварталі 2026 року.

Крім того, уряд доручив Міністерству освіти і науки перевірити об’єкти, які протягом останнього року не використовували за призначенням в освітньому процесі, щоб їх також передати для розселення внутрішньо переміщених осіб.

Премʼєрка нагадала, що раніше був створений механізм для передачі таких активів новим управителям за одну гривню.

Наступний етап, за словами Свириденко, — протягом місяця усі міністерства в координації з державними компаніями та ОВА, а також АРМА мають винести на розгляд уряду додатковий перелік обʼєктів, які можуть бути використані для потреб ВПО. Координує цей процес Міністерство економіки.