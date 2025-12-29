Fox News: Зеленський вперше за пʼять років може поговорити з Путіним

Переговори президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського можуть призвести до першої за понад пʼять років телефонної розмови між Зеленським і Путіним.

Про це повідомляє Fox News із посиланням на джерела.

За словами співрозмовника видання, Трамп виглядає найуспішнішим посередником, оскільки і Путін, і Зеленський «емоційно сприймають один одного», що ускладнює будь-який прямий контакт між ними.

«Якби Путін приєднався до телефонної розмови в неділю, це було б найбільшим досягненням у підготовці мирних переговорів і першим реальним кроком у мирному процесі», — зазначило джерело Fox News.

Путін відмовляється від прямих контактів із Зеленським з липня 2020 року. Відтоді українська сторона неодноразово намагалася ініціювати розмову, однак безрезультатно. Співрозмовник Fox News розповів, що у серпні та вересні 2024 року начебто були можливості для розмови, але вони знову зникли після початку Курської операції ЗСУ.

Також джерело заявило, що останній контакт між Путіним та Зеленським відбувся після операції України проти російських найманців «ПВК Вагнера» в Білорусі, коли Київ намагався домогтися їхньої екстрадиції — тоді Мінськ передав затриманих Росії.

Fox News звернулося по коментар до Кремля та Офісу президента України, однак на момент публікації відповіді не отримало.