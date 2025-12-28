Генштаб: Українські військові атакували Сизранський НПЗ в Росії

Українські військові в ніч проти 28 грудня атакували Сизранський НПЗ в Росії, там спалахнула пожежа.

Інформацію підтвердив Генштаб ЗСУ.

Цей завод щороку переробляє 7—8,9 мільйона тонн нафти та задіяний у забезпеченні Збройних сил РФ.

Також військові успішно атакували базу безекіпажних катерів у районі Чорноморського (Крим), ремонтний підрозділ росіян біля Антрацита (Луганська область), понтонну переправу неподалік Ніконорівки та склад зберігання «шахедів» ц Макіївці на Донеччині.

Генштаб підтвердив і результати нещодавньої атаки по Волгоградському нафтопереробному заводу. Там пошкоджено трубопровід і технологічну установку виробництва масел.