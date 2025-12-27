Зеленський запровадив нові санкції проти Росії та не тільки. Про які обмеження йдеться

Україна приєдналася до санкцій Великої Британії та запровадила нові обмеження проти людей і компаній, які допомагають Росії у війні проти України.

Про це повідомила пресслужба президента Володимира Зеленського.

Перше рішення стосується синхронізації українських санкцій з британськими. Обмеження запровадили проти 40 компаній та восьми людей. Серед них — громадяни Росії, Азербайджану, Сінгапуру та Нової Зеландії.

Ці люди пов’язані з примусовою депортацією та «перевихованням» українських дітей. Також вони причетні до поставок компонентів, які Росія використовує для виробництва ракет і дронів.

Під санкції потрапили компанії з Росії, Гонконгу, Обʼєднаних Арабських Еміратів, Таїланду, Туреччини, Індії та Сінгапуру. Вони допомагають Росії обходити міжнародні санкції. Зокрема, постачають авіаційне обладнання, деталі до «Шахедів» тощо.

Загалом цього року Україна синхронізувала 14 пакетів санкцій партнерів. Два з них — зі США та Великою Британією, вісім — з Євросоюзом, по одному — з Канадою та Японією.

Друге рішення Ради національної безпеки і оборони України стосується санкцій за резолюціями Ради безпеки ООН. Під санкції потрапили вісім представників військового керівництва Південного Судану.

Їх звинувачують у продовженні бойових дій, зриві мирних переговорів і масових порушеннях прав людини. У санкційному списку — командувач Сил оборони, керівник Президентської гвардії та начальник Генерального штабу.