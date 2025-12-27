Омбудсман Лубінець: Росія передала Україні список жителів села Грабовське на Сумщині, яких вивезли до РФ

Росія надала список цивільних, яких незаконно вивезла з прикордонного села Грабовське Сумської області, та проінформувала, де і в яких умовах вони перебувають.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в інтервʼю «Радіо Свобода».

За його словами, йдеться про 52 цивільних, дітей серед них немає. Раніше президент Володимир Зеленський казав, що діти серед вивезених жителів все ж були.

Лубінець додав, що депортовані зараз перебувають в одному з прифронтових регіонів Росії.

«Мені навіть скинули фотографії, відео спілкування з ними про те, чи є у них якісь претензії щодо забезпечення їх їжею, ліками, водою, умовами проживання», — розповів він.

Омбудсман звернувся до своєї російської колеги Тетяни Москалькової з вимогою терміново повернути людей в Україну. Також український омбудсман направив листа до Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Лубінець припускає, що Росія спробує виставити умови для повернення українських громадян.

Що відбувається на прикордонні Сумщини

Увечері 20 грудня сумські локальні медіа писали, що росіяни проникли в село Грабовське та вивезли на територію РФ цивільних, які раніше відмовилися від евакуації. Йдеться про 52 людей.

«Кордон.Медіа» заявляло, що російські підрозділи продовжили рух у напрямку хутора Високий та села Рясне, що по сусідству з Грабовським. У Рясному вранці 20 грудня теж залишалися цивільні мешканці. Увечері того ж дня розпочалася евакуація.

На мапі DeepState ці населені пункти станом на 21 грудня не були позначені як окуповані. Співзасновник проєкту Руслан Микула підтвердив «Суспільному», що наразі фіксують активізацію російських військ у районі Грабовського.

Пізніше офіцер Головного управління комунікацій ЗСУ Дмитро Лиховій підтвердив, що внаслідок наступу росіян Силам оборони довелося відійти з кількох позицій в районі Грабовського.

Начальник управління комунікацій Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов заявив, що дії російських військ не виглядають як спроба масштабного прориву, а радше як провокація.

Трегубов уточнив, що вночі 20 грудня підрозділи російської 36 бригади зайшли в район прикордонного села Грабовське та намагалися проникнути вглиб території України до одного кілометра. Після захоплення села росіяни примусово вивезли на територію РФ понад 50 місцевих мешканців. Переважно це чоловіки й жінки старшого віку, одній з яких 89 років.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець додав, що перед депортацією цих мешканців незаконно затримали й утримували без доступу до засобів зв’язку і належних умов. Це було 18 грудня, а вже 20 грудня їх примусово вивезли на територію РФ.

23 грудня військові розповіли, що у село Грабовське зайшли близько ста російських військових. Вони намагаються закріпитися у південній частині села, щоб далі просунутися у напрямку сусіднього села Рясне.

Українські сили намагаються вибити їх із займаних позицій. У Грабовському тривають бої.