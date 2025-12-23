У Грабовське на Сумщині, звідки РФ викрала цивільних, зайшли близько сотні російських військових. Там тривають бої

У прикордонне село Грабовське Сумської області зайшли близько ста російських військових. Вони намагаються закріпитися у південній частині села.

Про це розповів начальник відділу комунікацій Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов в ефірі «Суспільного».

За його словами, атака була раптовою. Російські військові намагалися захопити Грабовське, щоб далі просунутися у напрямку сусіднього села Рясне.

Скриншот DeepState

Трегубов додав, що наразі російські підрозділи закріплюються у південній частині Грабовського. Українські сили намагаються вибити їх із займаних позицій. У селі тривають бої.

Що відбувається на прикордонні Сумщини

Увечері 20 грудня сумські локальні медіа писали, що росіяни проникли в село Грабовське та вивезли на територію РФ цивільних, які раніше відмовилися від евакуації. Йдеться про 52 людей, серед яких, за словами президента України Володимира Зеленського, були діти.

«Кордон.Медіа» заявляло, що російські підрозділи продовжили рух у напрямку хутора Високий та села Рясне, що по сусідству з Грабовським. У Рясному вранці 20 грудня теж залишалися цивільні мешканці. Увечері того ж дня розпочалася евакуація.

На мапі DeepState ці населені пункти станом на 21 грудня не були позначені як окуповані. Співзасновник проєкту Руслан Микула підтвердив «Суспільному», що наразі фіксують активізацію російських військ у районі Грабовського.

Пізніше офіцер Головного управління комунікацій ЗСУ Дмитро Лиховій підтвердив, що внаслідок наступу росіян Силам оборони довелося відійти з кількох позицій в районі Грабовського.

Начальник управління комунікацій Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов заявив, що дії російських військ не виглядають як спроба масштабного прориву, а радше як провокація.

Трегубов уточнив, що вночі 20 грудня підрозділи російської 36 бригади зайшли в район прикордонного села Грабовське та намагалися проникнути вглиб території України до одного кілометра. Після захоплення села росіяни примусово вивезли на територію РФ понад 50 місцевих мешканців. Переважно це чоловіки й жінки старшого віку, одній з яких 89 років.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець додав, що перед депортацією цих мешканців незаконно затримали й утримували без доступу до засобів зв’язку і належних умов. Це було 18 грудня, а вже 20 грудня їх примусово вивезли на територію РФ.

Лубінець звернувся до уповноваженої з прав людини в Росії з вимогою надати інформацію про місцеперебування незаконно депортованих українців, повідомити про умови їх утримання і посприяти їхньому негайному поверненню в Україну. Також український омбудсман направив листа до Міжнародного комітету Червоного Хреста.