Кабмін додатково виділив понад 3 млрд грн на озброєння і запровадив довгострокові контракти для виробників

Кабінет міністрів України виділив 3,1 мільярда гривень на оборонні потреби та запровадив довгострокові контракти для виробників зброї.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко за підсумками засідання уряду 26 грудня.

Гроші спрямують Міністерству оборони на розвиток, закупівлю, модернізацію і ремонт зброї та військової техніки. Їх вдалося зекономити за січень—грудень цього року завдяки скороченню видатків.

Крім того, державним замовникам дозволили укладати контракти на закупівлю товарів, робіт і послуг з переліку «Зброя Перемоги» на весь виробничий цикл — розробка, виробництво і ремонт.

«Потреби формуватимуть не лише на поточний рік, а й на два наступні бюджетні періоди. Це дає війську прогнозованість, а оборонним підприємствам — можливість планувати виробництво, інвестиції та розширення потужностей», — додала премʼєрка.

Також оновили підхід до передоплати — її розмір і строки тепер прив’язані до етапів виконання робіт.

Програму «Зброя Перемоги» Кабінет міністрів запустив у кінці 2024 року. Тоді влада сформувала чіткі критерії для виробників, які отримують від держави гарантовані довгострокові контракти на 3, 5 або 10 років.

Серед таких вимог:

локалізація на понад 50% від питомої вартості всіх компонентів;

кодифікація зразків озброєння;

довгострокова потреба війська в цій зброї;

її серійне виробництво українськими підприємствами оборонно-промислового комплексу.

За словами міністра оборони Дениса Шмигаля, довгострокові контракти прискорять і масштабують виробництво, забезпечать безперервне постачання до підрозділів озброєння і техніки та відкриють для української оборонної індустрії перспективу розвитку на десятиліття.