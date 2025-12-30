Благодійність, колаборація з Монатіком і тонни курки. KFC підбив підсумки 2025 року

Продати продукт у 2025 році — завдання не з легких, адже люди йдуть туди, де отримують щось більше, ніж просто їжу. Саме тому мережа KFC перетворила кожну свою рекламну кампанію на окрему емоцію. Ось головні підсумки її роботи за цей рік — у цікавих цифрах і фактах.

Спершу трохи цифр

За рік заклади KFC використали 293 тонни соусів для виробництва та приготували для гостей понад 3 500 тонн курки. Майже половину цієї кількості складають гострі крильця.

У межах рожевої лінійки «Біт меню» виготовили понад 350 000 рожевих булок для улюбленого Тріпл Чіз Бургера.

За цей рік застосунок KFC завантажили 427 600 разів і зробили 240 000 замовлень. Заклад подарував 60 000 позицій, зокрема 36 тисяч вітальних крил. Користувачі витратили на страви KFC 11 485 309 балів.

Але головне — емоції

Турбота. Рік розпочався з кампанії про Ланч Бокси. KFC закликала українців нарешті «перевести себе в обідній режим» — зупинитися та приділити час собі. Цей інсайт сподобався не лише аудиторії, але й отримав професійне визнання — бронзу на Effie Awards Ukraine.

Відповідальність. Найбільш соціально значущим моментом року стала підтримка прифронтових регіонів. Разом із фондом SaveED бренд запустив благодійну ініціативу «Збір із зірочкою», завдяки якій у Запоріжжі відкрили підземну школу.

Натхнення. Музичну тему почало партнерство з «Євробаченням». Рекламний ролик «Як звучить KFC» під час трансляції шоу був окремим перформансом, де звук хрусткої курки став частиною великого свята музики.

Але особливо гучно пролунала колаборація KFC з MONATIK. Разом із KFC він записав музичний кранч-трек «Так лунає смак» і створив «Біт меню» з рожевими булочками, лимонадом «Лимонатік» і бакетом із куркою теріякі. Музикант особисто долучився до процесу — від рецептури до дизайну пакування.

Сміх. У KFC довели, що не бояться бути неідеальними. Коли морозиво «Фісташковий Дубайськ» викликало хвилю обговорень у соцмережах через свій вигляд, бренд не став виправдовуватися. Навпаки, почав разом із користувачами жартувати про «пташку-фісташку» та навіть запустив конкурс на найсмішніший мем про своє морозиво.

Здивування. Те, що найбільше бренд відомий своєю куркою, не завадило йому відкрити вегетаріанський ресторан. Вегетаріанська лінійка довела: KFC — це не лише про курку, а й про емоцію і готовність дивувати навіть найбільш консервативних фанів.

Більше того, KFC відкрив одразу 60 нових ресторанів, але цього разу для пташок. Біля закладів мережі зʼявилися годівнички, тож тепер ситими й задоволеними після відвідування KFC залишаються ще й пташки.

Оригінальність. KFC обіграли проблему з GPS і створили унікальну навігацію з мохом, зірками в небі та курячим таксі. Ця робота отримала срібло та Best of Contest на Київському міжнародному фестивалі реклами, бронзу на Art Directors Club of Ukraine та інші нагороди.

Гордість. Передостаннім акордом року стала «Українська лінійка» з київською котлетою та рекламною кампанією за участю «Ветеранів космічних військ». У цей момент глобальний бренд зазвучав абсолютно по-українськи.

Азарт. Рік закінчується новорічною лінійкою та великим розіграшем подарунків. Кожна покупка курки дає шанс виграти приз, додаючи до святкової метушні відчуття азарту та очікування дива.

У цьому році в KFC вирішили бути ще ближчими до людей, і виявилося, що бути «своїм» брендом зі щирою комунікацією працює краще за будь-яку складну рекламу.