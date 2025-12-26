Росія випустила по Україні 100 цілей. Скільки збила ППО

У ніч на 26 грудня росіяни завдали удару по Україні, випустивши одну ракету «Іскандер-М» із тимчасово окупованого Криму та 99 безпілотників різних типів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотники інших типів летіли з напрямків: Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Гвардійське (тимчасово окупований Крим). Близько 60 із них — «шахеди».

Протиповітряна оборона знешкодила 73 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовані влучання балістичної ракети та 26 ударних БпЛА на 16 локаціях.

Наслідки нічної та ранкової атаки фіксують у низці регіонів. Зокрема, армія РФ усю ніч атакувала порти Одещини, пошкоджені елеватори та судна, а також енергетику, повідомив віцепрем’єр Олексій Кулеба.

Під російські удари потрапили судна під прапорами Словаччини та Республіки Палау, а також склади підприємств. Частково є перебої з електропостачанням. Крім того, пошкоджена лікарня в Ізмаїлі. На щастя, ніде люди не постраждали.

У Запоріжжі внаслідок російської атаки зранку одна людина загинула, три — поранені. Авіабомба влучила у приватний будинок, 58-річний чоловік загинув, дві жінки та чоловік отримали поранення, повідомив керівник ОВА Іван Федоров.

На Миколаївщині внаслідок атаки російських дронів частково знеструмлений район, без постраждалих, повідомив голова ОДА Віталій Кім. Також росіяни атакували термінал на Миколаївщині, пошкодивши судно під прапором Ліберії.

Ще росіяни завдали ракетного удару по Умані на Черкащині ближче до полудня, поки відомо про шість постраждалих людей, серед них — дві дитини. Є руйнації житлової інфраструктури, повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.

Також атака РФ пошкодила вантажний вагон і локомотив Львівської залізниці у Ковелі, зокрема вибуховою хвилею вибито вікна цеху локомотивного депо, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.