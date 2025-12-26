У Росії пролунали вибухи на парковці біля військової частини — джерела «Бабеля»

Вранці 24 грудня у російському місті Уссурійськ пролунали два вибухи біля військової частини 19288 — 80 Вітебської Червонопрапорної бригади управління.
Про це «Бабелю» повідомили джерела у розвідці.
Офіційні російські джерела не повідомляють деталей про подію. Натомість тамтешні медіа пишуть про «хлопок зварювального апарата».
Очевидці ж події публікують фото та відео з місця інциденту — на місці багато поліції, співробітників ФСБ та пожежних розрахунків.
Російські військові з 80 бригади управління ЗС РФ брали активну участь в агресивній війні проти України. Вони вчиняли воєнні злочини — зокрема, розстрілювали цивільне населення на тимчасово окупованих територіях, серед яких були й діти.
- У четвер, 25 грудня, підрозділи Повітряних сил ЗСУ атакували ракетами Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області Росії.