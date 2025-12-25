Росія відклала плани збільшити виробництво газу через санкції

Заступник прем’єра Росії Олександр Новак заявив, що санкції на кілька років зірвали плани Москви утроїти щорічне виробництво скрапленого природного газу (СПГ).

Про це пише Bloomberg.

За словами Новака, Росія планувала досягти показника у 100 мільйонів тонн на рік, але через санкції у виробництві такого обсягу буде затримка на кілька років.

Раніше Росія прагнула отримати 20% світового ринку СПГ до 2030 року. Санкції США та інших країн обмежили фінансування проєктів і поставок за кордон, за винятком «Ямал СПГ» компанії «Новатек», пише Bloomberg.

«Ямал СПГ» — це масштабний російський проєкт зі зрідження скрапленого природного газу (СПГ) на базі ресурсів Південно-Тамбейського родовища на півострові Ямал. Проєкт включає завод потужністю до 16,5 мільйона тонн СПГ на рік.

Попри обмеження, РФ стала другим найбільшим постачальником СПГ до Китаю. У вересні Китай та Росія підписали меморандум про будівництво газопроводу «Сила Сибіру 2» до КНР транзитом через Монголію.

Як порівняти з минулим роком, поставки з Росії зросли більш ніж удвічі — до 1,6 мільйона тонн на місяць. У результаті Росія обігнала Австралію і стала другим найбільшим постачальником СПГ для Китаю після Катару.

За перші 11 місяців 2025 року Росія виробила майже 30 мільйонів тонн СПГ.